Довбик возглавил список бомбардиров Ла Лиги, сравнявшись по голам с Беллингемом

Завершился матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Нападающий «Жироны» Артём Довбик сделал дубль. Он отличился на 36-й (с пенальти) и на 65-й минутах.

Таким образом, украинец забил 15-й и 16-й голы в чемпионате. Столько же у полузащитника «Реала» Джуда Беллингема и нападающего «Осасуны» Анте Будимира. Однако благодаря системе «гол+пас» Артём обошёл своих конкурентов.

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На счету Довбика пять голевых передач в чемпионате. По показателю «гол+пас» он сравнялся с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовским, у которого 13+8.

«Жирона» в 30 матчах Ла Лиги набрала 65 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от идущей на втором месте «Барселоны» на два очка.