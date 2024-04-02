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Капитан «Карабаха» рассказал о причинах чемпионства, связанных с Клоппом и Гвардиолой

Капитан «Карабаха» рассказал о причинах чемпионства, связанных с Клоппом и Гвардиолой
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Защитник и капитан азербайджанского «Карабаха» Максим Медведев назвал причины досрочной победы клуба из Агдама в чемпионате Азербайджана в текущем сезоне.

Азербайджан - Премьер-лига . 28-й тур
29 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Кяпаз
Гянджа
Окончен
1 : 6
Карабах
Агдам
0:1 Ромау – 21'     0:2 Жунинью – 52'     0:3 Жунинью – 56'     0:4 Гусейнов – 64'     0:5 Джафаргулиев – 69'     0:6 Джиджа – 88'     1:6 Фалль – 90'    

«[Взлёт случился] за счет работы всех причастных к клубу. Начиная от руководства, которое никогда не вмешивалось в работу команды и тренера. Сам тренер очень сильно работал над собой. Он ездил к Гвардиоле, Клоппу и другим тренерам. Несмотря на свой статус в Азербайджане, он всё равно продолжает работать над собой», – приводит слова Медведева Metaratings.ru.

«Карабах» 29 марта досрочно стал чемпионом Азербайджана, разгромив на выезде в матче 28-го тура национального первенства «Кяпаз» (6:1). После этой победы в активе клуба из Агдама стало 69 очков в 28 матчах, его отрыв от ближайшего преследователя бакинского «Нефтчи» составил 26 очков за восемь туров до финиша.

В составе «Карабаха» выступает 32-летний голкипер сборной России Андрей Лунёв.

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