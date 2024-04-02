Капитан «Карабаха» рассказал о причинах чемпионства, связанных с Клоппом и Гвардиолой

Защитник и капитан азербайджанского «Карабаха» Максим Медведев назвал причины досрочной победы клуба из Агдама в чемпионате Азербайджана в текущем сезоне.

«[Взлёт случился] за счет работы всех причастных к клубу. Начиная от руководства, которое никогда не вмешивалось в работу команды и тренера. Сам тренер очень сильно работал над собой. Он ездил к Гвардиоле, Клоппу и другим тренерам. Несмотря на свой статус в Азербайджане, он всё равно продолжает работать над собой», – приводит слова Медведева Metaratings.ru.

«Карабах» 29 марта досрочно стал чемпионом Азербайджана, разгромив на выезде в матче 28-го тура национального первенства «Кяпаз» (6:1). После этой победы в активе клуба из Агдама стало 69 очков в 28 матчах, его отрыв от ближайшего преследователя бакинского «Нефтчи» составил 26 очков за восемь туров до финиша.

В составе «Карабаха» выступает 32-летний голкипер сборной России Андрей Лунёв.