Андрей Лунин высказался о матче «Реала» и «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Голкипер «Реала» Андрей Лунин после победы над «Атлетиком» (2:0) в 30-м туре Ла Лиги поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы будем готовиться к этому матчу серьёзно и тщательно, как и к каждой игре. Сейчас мы будем восстанавливаться, у нас будет несколько дней, чтобы хорошо подготовиться и потренироваться.

Мы посмотрим видео игры соперника и сделаем всё, чтобы получить наилучший результат», – цитирует Лунина официальный сайт клуба.

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Напомним, команды встретятся в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 9 апреля и начнётся в 22:00 мск. «Реал» сыграет у себя дома. Ответная встреча пройдёт в Англии 17 апреля.