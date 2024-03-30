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Стало известно, как Кепа воспринял проигрыш конкуренции Лунину в «Реале»

Стало известно, как Кепа воспринял проигрыш конкуренции Лунину в «Реале»
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Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага смирился со статусом запасного вратаря сливочных, ведь Андрей Лунин в последний раз уступал место в воротах испанцу еще в январе. Кепа Аррисабалага, не игравший ни минуты с 21 января, спокойно воспринял решение Карло Анчелотти о том, что до конца сезона основным вратарём будет Андрей Лунин. Об этом сообщило издание AS.

Травма Тибо Куртуа не отразится на статусе испанца, который будет на скамье запасных до завершения сезона. Утверждается, что Аррисабалага не создаёт никаких проблем главному тренеру мадридцев и спокойно тренируется.

Однако в «Реале» отдают себе отчет, что Кепа покинет команду по окончании текущего сезона, поскольку его аренда из «Челси» заканчивается.

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