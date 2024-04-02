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Корнеев: потеря Промеса сказалась на «Спартаке» — нет последнего касания, паса, исполнения

Корнеев: потеря Промеса сказалась на «Спартаке» — нет последнего касания, паса, исполнения
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что потеря Квинси Промеса значительно сказалась на игре «Спартака. По мнению эксперта, именно Промес вскрывал защиту соперников, обеспечивал красно-белых качественным последним пасом и касанием.

«Как не сложно признавать, но это факт — Промес был тем игроком, который вскрывал игру. Вроде потеря оного игрока… Неужели это так серьёзно? На самом деле это сказывается. Нет последнего грамотного касания, паса или исполнения.

Проблемы есть, но прорвёт ли команду? «Спартак» настолько нестабилен», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Квинси Промес приговорён к тюрьме на родине — в Нидерландах. Его приговорили к шести годам заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за поножовщину с двоюродным братом.

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