Радимов: «Краснодар» c Мусаевым ближе к чемпионству, чем был с Ивичем

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева. По его мнению, сейчас «быки» ближе к завоеванию чемпионства, чем были с Владимиром Ивичем на тренерском мостике. Радимов отметил, что под руководством Мусаева «Краснодар» играет более авантюрно и агрессивно — именно такая игра может принести успех.

«Мусаев за короткий срок смог что-то «подкрутить» у «Краснодара»? Да, мне показалось, что именно так. И смотрелось это очень здорово. С Мусаевым команда остаётся в чемпионской гонке, во всяком случае, сейчас команда ближе к золотым медалям, чем с Ивичем. Там была осторожная игра, с которой не было шансов на чемпионство. А с Мусаевым более авантюрная, более агрессивная игра может принести «Краснодару» больше дивидендов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» поменял тренера по ходу нынешнего сезона. В отставку был отправлен сербский специалист Владимир Ивич. Вместо него назначили Мурада Мусаева, который уже тренировал «быков» ранее.