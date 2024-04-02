Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: «Краснодар» c Мусаевым ближе к чемпионству, чем был с Ивичем

Радимов: «Краснодар» c Мусаевым ближе к чемпионству, чем был с Ивичем
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева. По его мнению, сейчас «быки» ближе к завоеванию чемпионства, чем были с Владимиром Ивичем на тренерском мостике. Радимов отметил, что под руководством Мусаева «Краснодар» играет более авантюрно и агрессивно — именно такая игра может принести успех.

«Мусаев за короткий срок смог что-то «подкрутить» у «Краснодара»? Да, мне показалось, что именно так. И смотрелось это очень здорово. С Мусаевым команда остаётся в чемпионской гонке, во всяком случае, сейчас команда ближе к золотым медалям, чем с Ивичем. Там была осторожная игра, с которой не было шансов на чемпионство. А с Мусаевым более авантюрная, более агрессивная игра может принести «Краснодару» больше дивидендов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» поменял тренера по ходу нынешнего сезона. В отставку был отправлен сербский специалист Владимир Ивич. Вместо него назначили Мурада Мусаева, который уже тренировал «быков» ранее.

Материалы по теме
Ивич как будто не уходил из «Краснодара»! Но «Локо» снова спас проигранный матч
Ивич как будто не уходил из «Краснодара»! Но «Локо» снова спас проигранный матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android