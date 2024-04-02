Игонин: из-за поля в Самаре всё преимущество бразильских зенитовцев нивелировалось

Бывший российский футболист Алексей Игонин считает, что проблемы футбольного поля на стадионе в Самаре повлияли на игру футболистов «Зенита» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Здесь, безусловно, основная-то проблема — это поле. Оно, мягко сказать, не в лучшем состоянии, видно было, как мяч скачет, и здесь, естественно, всё преимущество бразильских зенитовцев нивелировалось. Поле действительно плохое, как бы его там телевизор цветной ни красил, не очень хорошего качества», — сказал Игонин в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» завершился вничью со счётом 2:2. Встречу принимал стадион «Солидарность Арена», игра состоялась в субботу, 30 марта.