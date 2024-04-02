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Игонин: из-за поля в Самаре всё преимущество бразильских зенитовцев нивелировалось

Игонин: из-за поля в Самаре всё преимущество бразильских зенитовцев нивелировалось
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Бывший российский футболист Алексей Игонин считает, что проблемы футбольного поля на стадионе в Самаре повлияли на игру футболистов «Зенита» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Здесь, безусловно, основная-то проблема — это поле. Оно, мягко сказать, не в лучшем состоянии, видно было, как мяч скачет, и здесь, естественно, всё преимущество бразильских зенитовцев нивелировалось. Поле действительно плохое, как бы его там телевизор цветной ни красил, не очень хорошего качества», — сказал Игонин в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» завершился вничью со счётом 2:2. Встречу принимал стадион «Солидарность Арена», игра состоялась в субботу, 30 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    
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