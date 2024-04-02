Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Павлюченко назвал фаворитов предстоящего Евро-2024

Роман Павлюченко назвал фаворитов предстоящего Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы — 2024.

«Кто фаворит этого Евро? Так тяжело сказать. Франция и Германия. Ну, я думаю, они и фавориты. Англия, та же Франция, Германия. Ну, Испания, конечно», — сказал Павлюченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, Евро-2024 пройдёт этим летом в Германии. Турнир стартует 14 июня, а завершится ровно через месяц. Сборная Германии начнёт свой путь на домашнем Евро-2024 в группе A. Соперниками подопечных Юлиана Нагельсмана станут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Франция стартует в группе D с национальными командами Польши, Нидерландов и Австрии. Англия начнёт турнир в группе C (Словения, Дания, Сербия), а Испания — в группе B (Хорватия, Италия, Албания).

Материалы по теме
Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму Германии из-за схожести с символом нацизма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android