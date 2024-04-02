«Футбол, шахматы, библиотека». Стали известны условия содержания Робиньо в тюрьме

Находящийся в бразильской тюрьме экс-нападающий «Реала», «Милана», «Манчестер Сити» Робиньо, отбывающий девятилетнее наказание за групповое изнасилование девушки, получит возможность участвовать в местном футбольном чемпионате с другими заключёнными. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Робиньо также сможет ухаживать за тюремным садом в рамках программы улучшения взаимодействия с другими осуждёнными. Подчёркивается, что, помимо футбольных полей, тюремный комплекс, в котором отбывает наказание Робиньо, оборудован библиотекой и комнатой, предназначенной для игры в шахматы.

Напомним, Робиньо был приговорён в 2017 году к девяти годам лишения свободы за изнасилование в ночном клубе Милана в 2013 году, когда он выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей, по данным итальянского правосудия, надругались над молодой албанкой, которая в тот день праздновала день рождения.