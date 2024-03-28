Экс-игрок сборной Бразилии Мело: Алвес и Робиньо должны заплатить за то, что сделали

Игрок «Флуминенсе» Фелипе Мело, ранее выступавший за сборную Бразилии, «Ювентус», «Интер» и «Галатасарай», высказался по поводу изнасилований, совершённых бывшими футболистами бразильской национальной команды — Дани Алвесом и Робиньо.

«У меня есть 15-летняя дочь… Если бы они так поступили с моей дочерью, вряд ли бы я был здесь и давал вам это интервью. Они должны заплатить за то, что сделали. Это должно послужить уроком для других, чтобы они так не поступали», — приводит слова Мело журналист Зак Лоу в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее бывший нападающий мадридского «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо был доставлен в тюрьму Тремембе, где начал отбывать наказание в виде девяти лет лишения свободы за групповое изнасилование.

Алвес приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года за совершённое изнасилование. Суд Барселоны освободил бывшего футболиста сборной Бразилии под залог в € 1 млн до момента рассмотрения апелляции на приговор.