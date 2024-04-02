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Пропустивший год из-за травмы игрок «Урала» Влут поделился эмоциями от возвращения на поле

Пропустивший год из-за травмы игрок «Урала» Влут поделился эмоциями от возвращения на поле
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Нападающий «Урала» Рай Влут, не игравший в официальных матчах с мая 2023 года, поделился эмоциями от возвращения на футбольное поле.

«У меня прекрасные эмоции от того, что я вернулся на поле спустя 10-11 месяцев, я счастлив. Мы набрали очки. Я бы хотел сделать комплимент команде, мы бились все вместе, были одной командой, что и требовалось. Набрать очки в матче со «Спартаком» — это хорошо для любой команды», — приводит слова Влута ТАСС.

30 марта «Урал» играл со «Спартаком» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, Влут вышел на поле на 86-й миунте. Влуту 28 лет, он выступает за «Урал» с сентября 2022 года. В ноябре 2021 года в Нидерландах Влут был приговорён к 2,5 года тюрьмы за ДТП. Футболист в состоянии алкогольного опьянения врезался в другую машину, в результате аварии погиб четырёхлетний ребёнок. В мае 2023 года нидерландец перенёс операцию на пяточной кости. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Влута в € 400 тысяч.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург
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