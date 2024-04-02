Аленичев: слабо верю, что интрига сохранится до последнего тура РПЛ

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев полагает, что интрига в Российской Премьер-Лиге не сохранится до последнего тура сезона-2023/2024.

«Честно говоря, давно не помню, был ли такой тур, когда первая шестёрка команд — «Зенит», «Краснодар» и четыре московские команды, все без исключения, потеряли очки. Это говорит о том, что есть интрига в чемпионате, что аутсайдеры могут дать бой фаворитам в любом матче.

Хотелось, чтобы такая интрига сохранилась до последнего тура нашего чемпионата, хотя я в это слабо верю. На 99% отдаю предпочтение «Зениту». Думаю, что за один-два тура до окончания первенства они станут чемпионами. Уверен, что бразильцы «Зенита» проснутся. Они в оставшейся трети чемпионата покажут свой максимум. «Зенит» по подбору игроков выше других команд, это не обсуждается», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.