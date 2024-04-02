Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев: «Спартак» полностью провалил март — с трудом верится, что попадёт в тройку

Аленичев: «Спартак» полностью провалил март — с трудом верится, что попадёт в тройку
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением относительно перспектив красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России.

«В «Спартаке» ничего нового. Как прошлую весну провалили, так и сейчас началась эта весна. В марте три игры в РПЛ — 0 голов. «Спартак» с Промесом и без него — два разных «Спартака». Но «Спартак» приобрёл нападающего за € 15 млн. Это большие деньги для нашего чемпионата. Угальде забивал в контрольных играх, где «Спартак» побеждал 5:0 и 6:0. Угальде должен полезно действовать в официальных играх. А этого, к сожалению, нет. От него требуются забитые мячи, а этого нет.

Сейчас все мысли у болельщиков: «Вот Промеса нет, и всё». Эти мысли нужно выкидывать из головы. У «Спартака» есть футболисты — Саша Соболев, который обязан забывать. Зиньковский, который должен создавать остроту, забивать или отдавать голевые передачи. Этого нет. Март полностью провален.

Я скептически отношусь к тому, что «Спартак» попадёт в тройку. Да, за пятёрку они будут бороться. Учитывая апрельский график, без учёта кубковых матчей с «Зенитом», то там три дерби — с «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом». Также два выезда на юг — «Сочи», который будет биться, чтобы остаться в РПЛ, и «Ростов» Карпина, который дома играет агрессивно, интересно и очень мало теряет очков. «Спартак» ждёт очень тяжёлый апрель. С трудом верится, что «Спартак» попадёт в тройку», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 21 тура РПЛ «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Романцев рассказал, связана ли серия без голов у «Спартака» с отсутствием Промеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android