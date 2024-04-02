Игрок «Краснодара» Боржес: к «Зениту» особое отношение, это самый любимый клуб россиян

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о популярности санкт-петербургского «Зенита» среди россиян.

«Кордоба сказал, что к «Зениту» особое отношение в России? Да, это правда. Что значат его слова? Возможно, это самый любимый клуб россиян. Полагаю, так думают все. Мы можем и будем бороться с ними за чемпионство. У них состав не сильнее нашего», — приводит слова Боржеса «РБ Спорт».

После 21 сыгранного матча в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками. Санкт-Петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 41 очко.

Напомним, команда Сергея Семака становилась победителем Российской Премьер-Лиги на протяжении последних пяти сезонов. Всего у «Зенита» 10 побед в чемпионатах страны, включая один титул в чемпионате СССР.