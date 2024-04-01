Песьяков: «Зенит» может стать народной командой, забрав статус и популярность у «Спартака»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, ранее выступавший за московский «Спартак», высказался о возможном переходе статуса народной команды санкт-петербургскому «Зениту».

«Мне кажется, через пару лет «Зенит» может стать народной командой, забрав этот статус и популярность у «Спартака». Все любят болеть за команду, которая выигрывает.

В России модно прививать любовь к футболу от отца к сыну. Например, ребенок смотрит с отцом на «Зенит» и думает: «А почему бы мне не болеть за них? Так же будет легче мне в жизни». Я думаю, в течение следующих лет статус народной команды, скорее всего, перейдет к «Зениту». Та же ситуация была со «Спартаком» — в начале 90-х и 2000-х они становились десятикратными чемпионами и люди болели за них. Что-то похожее сейчас может сделать «Зенит», выигрывая чемпионат каждый год», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, команда Сергея Семака становится победителем Российской Премьер-Лиги на протяжении последних пяти сезонов. Последний чемпионом России до эпохи «Зенита» был московский «Локомотив» в 2018 году, а сезоном ранее победил «Спартак». До этого красно-белые выигрывали чемпионство в России в 2001-м. Та победа была для «Спартака» шестой кряду в чемпионатах страны. У «Зенита» 10 побед в чемпионатах страны, включая один титул в чемпионате СССР.