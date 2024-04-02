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Защитник «Спартака» Дуарте назвал футболиста РПЛ, против которого сложнее всего играть

Защитник «Спартака» Дуарте назвал футболиста РПЛ, против которого сложнее всего играть
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте назвал игрока из Российской Премьер-Лиги, против которого ему было сложнее всего играть, а также выделил самую сложную команду из чемпионата страны.

«Больше всего сложностей доставил Кордоба из «Краснодара». А если брать команды в целом, то «Зенит». В последнем матче с ним я чуть не забил в свои ворота. Спасибо Хлусевичу, который меня подстраховал», — приводит слова Дуарте Legalbet.

Напомним, защитник перебрался из парагвайского «Серро Портеньо» в московский «Спартак» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость парагвайца в € 3,5 млн.

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