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«Реал Сосьедад» летом попытается арендовать Гюлера у «Реала» — Конур

«Реал Сосьедад» летом попытается арендовать Гюлера у «Реала» — Конур
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«Реал Сосьедад» намерен арендовать полузащитника мадридского «Реала» Арду Гюлера. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, по окончании сезона «Реал Сосьедад» обратится в мадридский клуб с целью перехода полузащитника на правах аренды. Срок и иные условия возможного арендного соглашения пока неизвестны.

Напомним, 19-летний Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь семь неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра. В течение сезона появлялась информация о том, что полузащитник недоволен количеством своего игрового времени.

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