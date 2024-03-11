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«Он большой талант». Тренер «Реала» Анчелотти — о 19-летнем Гюлере

«Он большой талант». Тренер «Реала» Анчелотти — о 19-летнем Гюлере
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру полузащитника Арды Гюлера в матче 28-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (4:0), в которой игрок отметился дебютным голом за команду.

«Гюлер сыграл очень мало, три минуты. Он был убеждён, что может что-то сделать, и провёл очень талантливую игру. Он большой талант, и мы, кто видит его каждый день, знаем, что за последнее время он стал намного лучше. Он работает более интенсивно и показал своё качество. У него здесь есть будущее, и никто из нас не думает иначе», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь шесть неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

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