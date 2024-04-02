«Лион» обыграл «Валансьен» и стал первым финалистом Кубка Франции

Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Лион» и «Валансьен». Игра проходила на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.
На 51-й минуте матча счёт открыл нападающий хозяев Александр Ляказетт, отличившись с пенальти. Спустя шесть минут Ляказетт оформил дубль. Ему ассистировал нападающий Мохамед Саид Бенрахма. На 75-й минуте довёл счёт до разгромного полузащитник Гифт Орбан.
Таким образом, «Лион» выходит в финал турнира, а «Валансьен» прекращает своё участие в нём. На предыдущей стадии «Лион» выбил «Страсбург» (0:0, по пен. 4:3), а «Валансьен» обыграл «Руан» (1:1, по пен. 4:2).
Возможным соперником «Лиона» в финале Кубка Франции станет победитель пары «ПСЖ» — «Ренн», которые проведут свой матч завтра, 3 апреля 2024-го.
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