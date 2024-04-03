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Карпина удаляли, Роналдо молился о победе «Ростова», Медведев ликовал. Фото с Кубка России

Карпина удаляли, Роналдо молился о победе «Ростова», Медведев ликовал. Фото с Кубка России
«Химки» — «Ростов»
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2 апреля в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 1/4 финала Пути регионов в Кубке России «Ростов» одержал победу над «Химками». Основное время завершилось со счётом 0:0, сам исход встречи определился в серии пенальти. Сильнее оказалась команда Валерия Карпина, одолев «Химки» со счётом 7:6.

В качестве главного арбитра игры выступал Алексей Сухой из Люберец. Он показал красные карточки главному тренеру ростовчан Валерию Карпину и одному из его помощников Виктору Онопко перед началом серии 11-метровых ударов. Они оба высказывали претензии арбитру.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Напомним, в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА со счётом 0:2. В свою очередь, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов «Химки» выиграли у «Краснодара» со счётом 2:0.

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