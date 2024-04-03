Марцел Личка: «Динамо» остаётся в золотой гонке РПЛ. Наверху нам помогли

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы «Зенит» выиграл, то нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. А нам ещё играть с ними. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул. На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо использовать. «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки», — рассказал Марцел Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

После 21 тура «Динамо» занимает третье место с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (41 очко). На втором место расположился «Краснодар» (40 очков).

Следующий матч «Динамо» проведёт со «Спартаком». Встреча состоится 7 апреля на стадионе «ВТБ-Арена».