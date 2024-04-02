Руслан Нигматуллин — о шансах «Динамо» на чемпионство: их ещё никто не хоронит

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, сохраняются ли у «Динамо» шансы на то, чтобы стать чемпионами нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Их ещё никто не хоронит, этого делать не нужно. Они не воспользовались прекрасным шансом, сделав серьёзный рывок. Хотя этого ждали все. Провалы в одном матче бывают у всех. Скорее всего, «Динамо» в следующем матче будет совсем другим», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

В матче 22-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Ростову» (1:4) и упустило возможность приблизиться к первому месту. После 21 сыгранного матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и на текущий момент занимает третье место. Первое место в Российской Премьер-Лиге занимает «Зенит», имея в своём активе 41 очко после 21 матча.