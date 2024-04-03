Кафанов отреагировал на вопрос об эпизодах, вызвавших недовольство Карпина

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов после выездной победы в серии пенальти над «Химками» (0:0, пен. 7:6) в матче второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России ответил на вопрос о реакции тренерского штаба гостей на решения главного рефери Алексея Сухого.

«Активную реакцию скамейки на действия главного арбитра во втором тайме вызвал один эпизод или несколько моментов? Там было несколько эпизодов, на которые реагировала скамейка. Я сейчас обсуждать не хочу», — сказал Кафанов на послематчевой пресс-конференции.

Перед началом серии пенальти матча Кубка России «Химки» — «Ростов» (0:0, пен. 6:7) главный тренер гостей Валерий Карпин и его ассистент Виктор Онопко получили прямые красные карточки после разговора с главным рефери Алексеем Сухим.