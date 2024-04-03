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Кафанов отреагировал на вопрос об эпизодах, вызвавших недовольство Карпина

Кафанов отреагировал на вопрос об эпизодах, вызвавших недовольство Карпина
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Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов после выездной победы в серии пенальти над «Химками» (0:0, пен. 7:6) в матче второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России ответил на вопрос о реакции тренерского штаба гостей на решения главного рефери Алексея Сухого.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

«Активную реакцию скамейки на действия главного арбитра во втором тайме вызвал один эпизод или несколько моментов? Там было несколько эпизодов, на которые реагировала скамейка. Я сейчас обсуждать не хочу», — сказал Кафанов на послематчевой пресс-конференции.

Перед началом серии пенальти матча Кубка России «Химки» — «Ростов» (0:0, пен. 6:7) главный тренер гостей Валерий Карпин и его ассистент Виктор Онопко получили прямые красные карточки после разговора с главным рефери Алексеем Сухим.

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