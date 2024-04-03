Кафанов прокомментировал победу «Ростова» по пенальти над «Химками» в Кубке России

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов дал комментарий о выездной победе в серии пенальти над «Химками» (0:0, пен. 7:6) в матче второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России.

«Ждали тяжёлой игры, такой она и оказалась. Крепкая команда. Дали поиграть ребятам, которые играли меньше в чемпионате и в последних играх, дали им возможность проявить себя. Они сыграли… скажем так — не было разницы большой заметной между теми игроками, которые играли в предыдущих матчах, и сегодня. Мы оказывали давление на протяжении всей игры, у соперника была пара моментов после стандартных положений. В целом игрой довольны и в обороне, и в атаке», — сказал Кафанов на послематчевой пресс-конференции.

«Ростов» одержал победу со счётом 7:6 в серии пенальти после нулевой ничьей с «Химками» в основное время и вышел в первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко перед серией пенальти получили красные карточки после разговоров с главным рефери Алексеем Сухим.