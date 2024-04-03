Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов прокомментировал победу «Ростова» по пенальти над «Химками» в Кубке России

Кафанов прокомментировал победу «Ростова» по пенальти над «Химками» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов дал комментарий о выездной победе в серии пенальти над «Химками» (0:0, пен. 7:6) в матче второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

«Ждали тяжёлой игры, такой она и оказалась. Крепкая команда. Дали поиграть ребятам, которые играли меньше в чемпионате и в последних играх, дали им возможность проявить себя. Они сыграли… скажем так — не было разницы большой заметной между теми игроками, которые играли в предыдущих матчах, и сегодня. Мы оказывали давление на протяжении всей игры, у соперника была пара моментов после стандартных положений. В целом игрой довольны и в обороне, и в атаке», — сказал Кафанов на послематчевой пресс-конференции.

«Ростов» одержал победу со счётом 7:6 в серии пенальти после нулевой ничьей с «Химками» в основное время и вышел в первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко перед серией пенальти получили красные карточки после разговоров с главным рефери Алексеем Сухим.

Материалы по теме
«Химки» не пропустили ни одного гола в текущем розыгрыше Кубка России
Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android