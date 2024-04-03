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«Балтика» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:15 мск

«Балтика» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:15 мск
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Сегодня, 3 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в рамках 10-го тура РПЛ победу со счётом 2:1 одержал ЦСКА. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 армейцы располагаются на четвёртой строчке.

В активе команды Владимира Федотова 33 набранных очка по результатам 21 матча. «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 17 очков.

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