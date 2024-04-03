Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян не перейдёт в «Селтик», он интересен многим европейским топ-клубам — источник

Сперцян не перейдёт в «Селтик», он интересен многим европейским топ-клубам — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдёт в «Селтик». Слухи об интересе шотландского клуба к армянскому игроку не соответствуют действительности, сообщает журналист и инсайдер Грач Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно сведениям источника, Сперцяном интересуются многие европейские топ-клубы. Решение по будущему футболиста будет принято в конце сезона-2023/2024.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и перебрался в основную команду летом 2021 года. В нынешнем сезоне армянин сыграл за южан 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя ассистами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сперцян рассказал, в чём прибавил при экс-тренере «Краснодара» Ивиче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android