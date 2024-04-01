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Сперцян рассказал, в чём прибавил при экс-тренере «Краснодара» Ивиче

Сперцян рассказал, в чём прибавил при экс-тренере «Краснодара» Ивиче
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о работе с бывшим главным тренером «быков» Владимиром Ивичем.

«Если честно, не заметил баннер от болельщиков с благодарностью Ивичу. Мы профессионалы своего дела. Должны тренироваться и выходить на поле и играть. Отставка Ивича — это решение руководства клуба. Я не могу это комментировать.

Я знаю Мурада Олеговича. У всей команды большое доверие к нему. Нужно чуть-чуть времени. Это нелегко — взять команду во время чемпионата.

Ивич научил меня многому. Каждый тренер учит многому. Тяжело выделить что-то одно, в чём я прибавил при Ивиче. Во многом, что касается тактики, обороны — да всего», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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