Экс-игрок «Арсенала» Пирес: хотел бы, чтобы Мбаппе отказал «Реалу» и перешёл в «Ливерпуль»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мне жаль, Килиан, но ты был не первым, кто отказал «Реалу». Я не знаю, какое решение он примет сейчас, но я в своё время отказался от перехода в мадридский клуб. На то время у меня было два других варианта. Конечно, если бы не «Арсенал» и «Ювентус», я бы оказался в «Реале», да. Но я бы хотел видеть Мбаппе в «Ливерпуле». Это отличный клуб с семейной атмосферой, где давление не так высоко. И мне кажется, что Мбаппе и Салах в паре произвели бы большое впечатление. Думаю, Килиан мог бы отвергнуть интерес «Реала», — приводит слова Пиреса Mirror.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».