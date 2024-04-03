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Игрок «Химок» Терехов: соскучились по РПЛ, осталось потерпеть немного

Игрок «Химок» Терехов: соскучились по РПЛ, осталось потерпеть немного
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Защитник «Химок» Сергей Терехов признался, что подмосковная команда, выступающая в Мелбет Первой лиге, соскучилась по высшему российскому дивизиону.

«Ответственность выйти в РПЛ не давит. Всегда интересно решать задачи. К этому не надо подходить как к грузу или ответственности. Конечно, по РПЛ соскучились. Это другой уровень, скорости. Осталось потерпеть немного, и всё будет хорошо», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 24 туров нынешнего сезона «Химки» лидируют в турнирной таблице Первой лиги, набрав 42 очка. В следующем матче внутреннего первенства подмосковная команда сыграет с тульским «Арсеналом» на домашней арене. Встреча состоится 8 апреля и начнётся в 19:30 мск.

Турнирная таблица Первой лиги
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