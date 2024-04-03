«Химки» не пропустили ни одного гола в текущем розыгрыше Кубка России

Подмосковные «Химки» завершили участие в текущем розыгрыше Кубка России. В домашнем матче второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) красно-чёрные уступили дорогу в следующую стадию «Ростову», проиграв в серии пенальти (0:0, пен. 6:7).

В этом сезоне химчане провели в Кубке России пять матчей, стартовав с четвёртого раунда Пути регионов. При этом ни в одном из них они не пропустили в основное время ни одного гола. До поражения по пенальти от «Ростова» «Химки» одержали сухие победы над 2DROTS (2:0 на выезде), «Уфой» (1:0 на своём поле), владивостокским «Динамо» (4:0 на своём поле) и «Краснодаром» (2:0 на своём поле).

В турнирной таблице Первой лиги «Химки» находятся на первом месте, набрав 42 очка в 24 матчах.