Валерий Карпин объяснил, почему думал об уходе из «Ростова» осенью

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему думал об уходе из донского клуба осенью.

«Действительно ли у меня были мысли об уходе из «Ростова» осенью? Ну как сказать, были такие мысли, проскакивали. Как Глебов говорит – всё правильно. Я переживал не из-за результата, а потому что меня люди не слышали. Больше всего бесило, что было отвратительное отношение к делу. В чём это проявлялось? Во всём. Игровая дисциплина, отрабатывать вперёд, отрабатывать назад, много чего.

Меня это больше всего и бесило. Я говорю, мы можем играть как с ЦСКА на Кубок. У меня претензий к команде нет, но мы 0:2 проиграли. Да, что-то не получалось, теряли мячи. Претензий по отношению не было», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»