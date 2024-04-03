Главный тренер сборной России Карпин рассказал, что его семья будет жить в Эстонии

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подтвердил, что его семья будет жить в Эстонии. Ранее об отъезде из России сообщала супруга тренера.

— Решили ли как-то историю с бытовыми вопросами в итоге?

— Какими? Что семья будет в Эстонии? Ну да, давно уже всё решили.

— Сможете жить на расстоянии?

— Ну да, пока собираемся так, — сказал Валерий Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

55-летний Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. С 2022 года он совмещает пост главного тренера сборной России с аналогичной должностью в «Ростове».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.