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Марцел Личка: матч со «Спартаком» особенный для «Динамо». Ничья нам не нужна

Марцел Личка: матч со «Спартаком» особенный для «Динамо». Ничья нам не нужна
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком». Игра 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 состоится в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

– Впереди у вас «Спартак», не забивший весной ни одного гола в РПЛ. Вы обращаете внимание на такие вещи?
– Нет. Я не слежу за такими вещами. Единственное, что я хочу, – выиграть. Мы уступили им в Кубке 1:4. Поэтому для нас это особенный матч.

– Вы как тренер ещё ни разу не играли со «Спартаком» вничью.
– И хорошо. Лучше в следующем матче победить. Ничья нам не нужна, — сказал Марцел Личка в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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