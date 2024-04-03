Защитник «Спартака» Срджан Бабич стал отцом

У защитника московского «Спартака» Срджана Бабича и его жены родился сын. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Поздравляем Срджана и его супругу Теодору с рождением малыша! Пара назвала первенца Михайло», — написано в заявлении «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Срджан Бабич провёл 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету сербского защитника четыре игры и два гола в Фонбет Кубке России.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка за 21 матч. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 41 очко. В 23-м туре «Спартак» сыграет с «Динамо» 7 апреля.