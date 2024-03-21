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Игрок «Спартака» Бабич: по характеру сербы — бойцы, это объединяет нас с русскими

Игрок «Спартака» Бабич: по характеру сербы — бойцы, это объединяет нас с русскими
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Центральный защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич поделился мыслями о схожести между русскими и сербскими людьми.

«Россию и Сербию называют братскими странами? Мы близки исторически. Прежде всего, мне кажется, сербский народ не слушает мнений со стороны, а идёт собственным путём. По характеру мы бойцы. Думаю, это объединяет нас с русскими. Можно сказать и про менталитет – похожий, но не идентичный: в России люди всё же спокойнее», — сказал Бабич в интервью в предматчевой программке к матчу Россия – Сербия.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится сегодня, 21 марта. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

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