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Тренер вратарей «Ростова» Кафанов разобрал действия Медведева в серии пенальти с «Химками»

Тренер вратарей «Ростова» Кафанов разобрал действия Медведева в серии пенальти с «Химками»
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов разобрал действия голкипера Никиты Медведева в серии пенальти с «Химками» в матче Кубка России. Напомним, ростовчане обыграли соперника в послематчевой серии со счётом 7:6.

«У нас с Никитой Медведевым было два варианта во время серии пенальти. Либо отталкиваться от тех данных, которые были у нас, или же Никита действует по интуиции. Никита принял решение, что будет действовать сам по интуиции. Когда есть эти данные, часто бывает, что соперник во время удара меняет угол.

Насколько я знаю Андрея Талалаева, он к таким моментам относится щепетильно. Поэтому он мог своим игрокам сказать: «Поменяйте угол, потому что вас изучает «Ростов». Поэтому Никита сказал, что не будет пользоваться этими данными», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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