Дуарте рассказал, как решился на переход в «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, как решился на переход в российский клуб. Напомним, Дуарте перешёл в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в январе 2023 года.

«Мы в семье всё обсудили. Понимали, что лететь очень далеко, климат совсем другой. Да и особых представлений о стране не было. Кроме того, что здесь бывает очень холодно. Но было достаточно того факта, что «Спартак» — действительно большой клуб.

Недавно прилетали родственники? Родители, сестра, мама жены. Они были здесь несколько недель и остались очень довольны. Жаль, из-за трагических событий отменили товарищеский матч Россия — Парагвай, который они планировали посетить. Жена живёт со мной в Москве. Мы сейчас ждём ребёнка: малыш должен появиться на свет в начале лета. Жасмин полетит рожать в Парагвай, чтобы родные были рядом. Конечно, тоже хочу быть с ней в этот момент», — приводит слова Дуарте официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Алексис Дуарте провёл 20 матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.