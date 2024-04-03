Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Дуарте: первые месяцы в России дались довольно тяжело

Защитник «Спартака» Дуарте: первые месяцы в России дались довольно тяжело
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался об адаптации в России. Парагваец пополнил состав красно-белых в январе 2023 года. Его предыдущим клубом был «Серро Портеньо».

«Для меня сейчас самое важное, что я как следует освоился и чувствую себя комфортно. Потому что первые месяцы дались довольно тяжело.

Из-за языкового барьера? В первую очередь. А ещё не сразу привык, что погода часто холодная. Потому что в Парагвае ситуация прямо противоположная, там большую часть года жара», — приводит слова Дуарте официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Алексис Дуарте провёл 20 матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
«Спартак» и «Зенит» встречаются второй раз за месяц! Суперматч в Кубке России! LIVE
Live
«Спартак» и «Зенит» встречаются второй раз за месяц! Суперматч в Кубке России! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android