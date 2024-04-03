Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Дуарте сравнил РПЛ и чемпионат Парагвая

Защитник «Спартака» Дуарте сравнил РПЛ и чемпионат Парагвая
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте сравнил Российскую Премьер-Лигу и чемпионат Парагвая. Парагваец перешёл в «Спартак» из клуба «Серро Портеньо» в начале 2023 года. Дуарте 24 года.

«Здесь (в чемпионате России. — Прим. «Чемпионата») игра более интенсивная и требует лучшей физической готовности. Но я играл за «Серро Портеньо» — один из самых титулованных и популярных клубов Парагвая. Дерби с «Олимпией» — это такие же яркие события, как матчи «Спартака» с ЦСКА. И я привык, что от моей команды ждут только побед.

После первых матчей я столкнулся с критикой? Старался воспринимать это нормально. И работать над собой, чтобы улучшать игру, действовать увереннее. Выкладываться на 200%», — приводит слова Дуарте официальный сайт красно-белых.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Дуарте: первые месяцы в России дались довольно тяжело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android