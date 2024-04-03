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Алексис Дуарте назвал самый сложный момент за год в «Спартаке»

Алексис Дуарте назвал самый сложный момент за год в «Спартаке»
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос о самом сложном моменте за время после перехода в российский клуб. Дуарте пополнил состав «Спартака» в январе 2023 года. Его предыдущим клубом был парагвайский «Серро Портеньо».

«Какой момент могу назвать самым сложным? Самый первый матч. Игра с «Уралом». Я тогда сфолил в нашей штрафной уже в середине первого тайма, получил карточку. Ну и все первые месяцы, как я уже сказал, дались непросто. Жена тоже очень переживала, что не всё получается», — приводит слова Дуарте официальный сайт «Спартака».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка за 21 матч. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 41 очко.

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