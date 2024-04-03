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Зарема: Мележикова назначили в РПЛ? Где-то выдохнул Олег Малышев

Зарема: Мележикова назначили в РПЛ? Где-то выдохнул Олег Малышев
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о назначении бывшего генерального директора красно-белых Евгения Мележикова на руководящую должность в структуре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Салихова отметила, что в РПЛ Мележиков воссоединится с другим экс-сотрудником «Спартака», Антоном Фетисовым, который занимал в московском клубе пост директора департамента по связям с общественностью.

«Мележикова назначили в РПЛ? Где-то выдохнул Олег Малышев. Наконец-то Евгений Владимирович воссоединится с Антоном Фетисовым», —приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

Напомним, Мележиков ушёл из «Спартака» летом 2023 года, после чего оставался без работы. Работу на разных должностях в стане красно-белых он начал с 2015 года.

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