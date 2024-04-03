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Защитник «Спартака» Дуарте рассказал, какие матчи в России запомнились ему больше всего

Защитник «Спартака» Дуарте рассказал, какие матчи в России запомнились ему больше всего
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте ответил, какие матчи запомнились ему за время пребывания в России. Парагвайский футболист отметил города, стадионы, погодные условия и состояние газонов.

«Санкт-Петербург понравился как город. Мы с женой были недавно в Венеции, и сходства очевидны. Стадион с закрытой крышей — тоже впечатляет. Ещё запомнилось синтетическое поле в Оренбурге: я на таком играл раньше только на юношеском уровне. Яркие воспоминания оставил газон в Воронеже, по которому сложно было ходить, не то что играть в футбол. И количество снега на поле в Калининграде — это было сильно», — приводит слова Дуарте официальный сайт московского клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний парагваец провёл 20 матчей. Также на счету Алексиса Дуарте три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

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