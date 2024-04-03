Аршак Корян высказался об уходе Антона Митрюшкина из «Химок» со следующего сезона

Нападающий «Химок» Аршак Корян высказался об уходе голкипера Антона Митрюшкина из подмосковного клуба со следующего сезона. Напомним, ранее стало известно, что вратарь пополнит состав московского «Локомотива».

«Насколько сильная потеря вратаря Антона Митрюшкина для «Химок», можно будет оценивать в перспективе. Вратарь хороший, сильный. Но у нас все вратари такие. Мы не должны зависеть от одного конкретного игрока», — сказал Корян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Напомним, Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки» с лета 2022 года. В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин играл за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также за московский «Спартак» и дубль красно-белых.