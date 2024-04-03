Воспитанник «Зенита» Барановский назвал отличие главной команды от второй

Воспитанник «Зенита» Алексей Барановский ответил на вопрос о том, чем отличается первая команда сине-бело-голубых от второй. По словам Барановского, в основе петербургского клуба нужно больше играть через сильных игроков. Во второй команде же, как считает, Барановский, больше возможности брать инициативу в свои руки.

«В основе футбол, как кажется, построен на более сильных игроках. Нужно довести до них мяч, чтобы они делали игру впереди. А в «Зените»-2, молодёжке или ЮФЛ ты можешь гораздо больше брать инициативу на себя, проявлять свою индивидуальность», – приводит слова игрока Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Алексей Барановский принял участие в 11.матчах МФЛ. Ему удалось записать на свой счёт три забитых мяча и четыре результативные передачи. Отметим, что в прошлом сезоне Барановский был заигран за основную команду петербургского «Зенита». Он успел провести три игры за сине-бело-голубых, но не отметился результативными действиями.