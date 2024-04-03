Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» Барановский назвал отличие главной команды от второй

Воспитанник «Зенита» Барановский назвал отличие главной команды от второй
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Зенита» Алексей Барановский ответил на вопрос о том, чем отличается первая команда сине-бело-голубых от второй. По словам Барановского, в основе петербургского клуба нужно больше играть через сильных игроков. Во второй команде же, как считает, Барановский, больше возможности брать инициативу в свои руки.

«В основе футбол, как кажется, построен на более сильных игроках. Нужно довести до них мяч, чтобы они делали игру впереди. А в «Зените»-2, молодёжке или ЮФЛ ты можешь гораздо больше брать инициативу на себя, проявлять свою индивидуальность», – приводит слова игрока Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Алексей Барановский принял участие в 11.матчах МФЛ. Ему удалось записать на свой счёт три забитых мяча и четыре результативные передачи. Отметим, что в прошлом сезоне Барановский был заигран за основную команду петербургского «Зенита». Он успел провести три игры за сине-бело-голубых, но не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Воспитанник «Зенита» Барановский допустил возможность ухода из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android