Гуренко: можно было переломить ход игры с «Уралом», но «Локо» не реализовал свои моменты

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал поражение в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом». Напомним, екатеринбуржцы одержали минимальную победу, единственный гол забил защитник Эммерсон.

«Не самая удачная игра «Локомотива», как-то тяжеловато они выглядели. Не было концентрации, «привезли» себе гол, когда произошло какое-то недопонимание. В дальнейшем уже не смогли переломить ход игры. В атаке надо было больше действовать флангами, так как не было пространства. «Локомотив» плохо использовал свои сильные качества: скорость и дриблинг. Можно было переломить ход игры, но «Локомотив» не реализовал свои моменты», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.