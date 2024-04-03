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Гуренко: можно было переломить ход игры с «Уралом», но «Локо» не реализовал свои моменты

Гуренко: можно было переломить ход игры с «Уралом», но «Локо» не реализовал свои моменты
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал поражение в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом». Напомним, екатеринбуржцы одержали минимальную победу, единственный гол забил защитник Эммерсон.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    

«Не самая удачная игра «Локомотива», как-то тяжеловато они выглядели. Не было концентрации, «привезли» себе гол, когда произошло какое-то недопонимание. В дальнейшем уже не смогли переломить ход игры. В атаке надо было больше действовать флангами, так как не было пространства. «Локомотив» плохо использовал свои сильные качества: скорость и дриблинг. Можно было переломить ход игры, но «Локомотив» не реализовал свои моменты», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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