«Фиорентина» ‐ «Аталанта»: начало текстовой трансляции в 22:00
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Сегодня, 3 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Аталантой». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Последний раз эти команды встречались между собой 30 марта 2024 года в рамках матча 4-го тура Серии А, в котором «фиалки» одержали победу со счётом 3:2.
Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko.
Напомним, «Фиорентина» за 29 матчей чемпионата Италии по футболу набрала 43 очка. Она занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» располагается на шестой позиции. Клуб из Бергамо, за который выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, за аналогичное количество матчей заработал 50 очков.
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