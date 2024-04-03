Абаскаль эмоционально отреагировал на гол Угальде в ворота «Зенита» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально отпраздновал гол нападающего Манфреда Угальде в ворота «Зенита» в первом матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Гильермо Абаскаль Фото: Кадр из трансляции

Для Угальде, перешедшего в «Спартак» по ходу зимнего трансферного окна, этот гол стал первым в составе московской команды. Форвард, представляющий Коста-Рику, перешёл в «Спартак» из «Твенте». За столичный коллектив Манфред успел провести до этого четыре матча, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Контракт с нападающим подписан до лета 2028 года.

В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2022 году, в решающем матче победив «Динамо». «Зенит» взял Кубок страны в 2020-м, когда переиграл подмосковные «Химки».