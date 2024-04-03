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Абаскаль эмоционально отреагировал на гол Угальде в ворота «Зенита» в Кубке России

Абаскаль эмоционально отреагировал на гол Угальде в ворота «Зенита» в Кубке России
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально отпраздновал гол нападающего Манфреда Угальде в ворота «Зенита» в первом матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    
Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль

Фото: Кадр из трансляции

Для Угальде, перешедшего в «Спартак» по ходу зимнего трансферного окна, этот гол стал первым в составе московской команды. Форвард, представляющий Коста-Рику, перешёл в «Спартак» из «Твенте». За столичный коллектив Манфред успел провести до этого четыре матча, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Контракт с нападающим подписан до лета 2028 года.

В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2022 году, в решающем матче победив «Динамо». «Зенит» взял Кубок страны в 2020-м, когда переиграл подмосковные «Химки».

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