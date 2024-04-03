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Спартак – Зенит, прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, где смотреть, 3 апреля 2024

«Спартак» и «Зенит» встречаются второй раз за месяц! Суперматч в Кубке России! LIVE
Кирилл Закатченко
«Спартак» – «Зенит»
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А через две недели гранды сыграют вновь.

Сегодня, 3 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка России в Пути РПЛ – «Спартак» примет «Зенит». «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Одно из ключевых противостояний в российском футболе второй сезон подряд радует нас своей частотой. Четыре матча между «Зенитом» и «Спартаком» – это всегда ярко и эмоционально. Особенно если вспомнить, что например, в прошлом розыгрыше Кубка России, когда клубы встречались на групповом этапе, случилась массовая драка и серьёзные санкции для нескольких игроков.

Последний раз москвичи и петербуржцы встречались месяц назад – 2 марта. И тогда в 19-м туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля, прямо скажем, выстояла против чемпиона и чуть притормозила его на пути к укреплению на первой строчке. Сейчас – другой турнир, другие задачи, а также есть возможность взять реванш в Москве. Ответная встреча состоится 17 апреля.

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