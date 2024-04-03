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Гол в ворота «Спартака» стал для Педро первым официальным за «Зенит»

Гол в ворота «Спартака» стал для Педро первым официальным за «Зенит»
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Бразильский футболист «Зенита» Педро забил дебютный мяч за сине-бело-голубых. Вингер отличился в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком».

Права на видео принадлежат РФС.

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре равный – 1:1. Педро на 55-й минуте восстановил равновесие на табло.

Напомним, в январе 2024 года Педро стал игроком «Зенита». 18-летний бразилец имеет действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми до конца 2028 года.

Германия - Бундеслига . 11-й тур
28 октября 2007, воскресенье. 19:00 МСК
Дуйсбург
Дуйсбург
Окончен
0 : 1
Гамбург
Гамбург
0:1 Компани – 37'    
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