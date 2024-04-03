Андрей Мостовой получил травму в матче со «Спартаком»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой получил травму в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».

Игрок сине-бело-голубых появился на поле на 64-й минуте. Но уже спустя 16 минут российский полузащитник был вынужден покинуть поле. Он получил повреждение. Вместо Андрея на поле появился бразильский нападающий Артур.

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Напомним, Андрей Мостовой в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах. Футболист петербургского клуба записал на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» истекает летом 2026 года.